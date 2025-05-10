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Третьяк о ЧМ-1975 в Германии: «Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в Мюнхен, где зарождался фашизм, и должны победить. Сборная выиграла все матчи»

"Хотел бы поздравить всех с нашим священным праздником Победы. Мы всегда помним наших героев тыла и войны. Мы, спортсмены, всегда брали пример с наших воинов и ветеранов.

Вспоминаю 75‑й год, когда чемпионат мира по хоккею проходил в Германии, в Мюнхене. Перед выездом нас привезли в музей советской армии. Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в логово фашизма — Мюнхен, где зарождался фашизм, и что мы должны обязательно победить.

Наша сборная выиграла все матчи и приехала в музей сделать совместное фото возле знамени Победы. Еще раз хочу поздравить всех с нашим священным праздником. С Победой!" — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Фетисов о ЧМ-1983 в ФРГ: «Мы выросли на подвигах героев ВОВ. Понимали ответственность, это была дополнительная мотивация. Тем более в Германии, где зародился фашизм. Мы рвали всех».