Третьяк о ЧМ-1975 в Германии: «Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в Мюнхен, где зарождался фашизм, и должны победить. Сборная выиграла все матчи»

Вспоминаю 75‑й год, когда чемпионат мира по хоккею проходил в Германии, в Мюнхене. Перед выездом нас привезли в музей советской армии. Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в логово фашизма — Мюнхен, где зарождался фашизм, и что мы должны обязательно победить.
Наша сборная выиграла все матчи и приехала в музей сделать совместное фото возле знамени Победы. Еще раз хочу поздравить всех с нашим священным праздником. С Победой!" — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Фетисов о ЧМ-1983 в ФРГ: «Мы выросли на подвигах героев ВОВ. Понимали ответственность, это была дополнительная мотивация. Тем более в Германии, где зародился фашизм. Мы рвали всех».