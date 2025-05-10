Третьяк о ЧМ-1975 в Германии: «Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в Мюнхен, где зарождался фашизм, и должны победить. Сборная выиграла все матчи»

Вспоминаю 75‑й год, когда чемпионат мира по хоккею проходил в Германии, в Мюнхене. Перед выездом нас привезли в музей советской армии. Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в логово фашизма — Мюнхен, где зарождался фашизм, и что мы должны обязательно победить.