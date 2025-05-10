Ротенберг о мечте: «Вернуть олимпийское золото сборной России и выстроить такую систему подготовки, чтобы мы были номер один в мире по всем показателям»

И, конечно же, вернуть олимпийское золото в Россию. Вот это моя мечта. Нам удалось это сделать в 2018 году. Можно даже потом фильм об этом как-то сделать. Мы уже обсуждали с Владимиром Машковым, что нужно сделать фильм. Но это надо садиться, все бросить. Мы же не пенсионеры, нам еще далеко до этого. Поэтому у нас все впереди.