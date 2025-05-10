Вячеслав Фетисов: «Молодые игроки, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента. Он дал четкую команду ФХР и КХЛ разобраться. Поручение не выполнено ни на йоту»

— Потому что им это разрешено. Если будет регламент, где будет все сказано и прописано, то и ребята будут стремиться играть хорошо за свой клуб. А уже в серьезном возрасте, когда будут предложения из НХЛ, могут принимать решение, где продолжать карьеру.