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Рыбин о матчах «России 25»: «Для ребят это будет большим стимулом. Важно, чтобы они смогли адаптироваться к требованиям сборной»

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла 3 из 5 матчей Лиги Ставок Тура сборной.

Источник: Спортс"

«Команда “Россия 25” — это ребята, которых можно прокатить через сборную, чтобы они поняли всю ответственность, поняли свою роль. Это большой плюс для них. Поверьте моему небольшому опыту выступлений за сборную, это абсолютно точно будет для ребят очень большим стимулом.

Поэтому, даже если на этом турнире не все получается, может быть, кто-то волнуется, есть ошибки — все равно это очень важно для того, чтобы ребята смогли адаптироваться к требованиям сборной", — сказал экс-нападающий сборной России.