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Якубов о финале Кубка Гагарина: «51 на 49 в пользу Ярославля. Никитин извлек уроки из прошлогоднего финала с “Магниткой”

— Что ждете от финала?

Источник: Спортс"

— Зрелища. Безупречная организация «Локомотива» против, скажем так, организованного хаоса «Трактора». Интересное сочетание. От которого жду не четырех-пяти матчей, а шести-семи.

— Ваш фаворит?

— У «Трактора», наверное, больше мастеров в атаке, индивидуально команда, возможно, сильнее. Но, зная Никитина, прекрасно понимаю, что он извлек все уроки из прошлогоднего финала с «Магниткой».

«Локомотив» подойдет к решающим матчам на пике своих возможностей, с бесценным прошлогодним опытом. Поэтому 51 на 49 в пользу Ярославля, — сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера ЦСКА.