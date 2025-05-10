Якубов о финале Кубка Гагарина: «51 на 49 в пользу Ярославля. Никитин извлек уроки из прошлогоднего финала с “Магниткой”

— Зрелища. Безупречная организация «Локомотива» против, скажем так, организованного хаоса «Трактора». Интересное сочетание. От которого жду не четырех-пяти матчей, а шести-семи.
— Ваш фаворит?
— У «Трактора», наверное, больше мастеров в атаке, индивидуально команда, возможно, сильнее. Но, зная Никитина, прекрасно понимаю, что он извлек все уроки из прошлогоднего финала с «Магниткой».
«Локомотив» подойдет к решающим матчам на пике своих возможностей, с бесценным прошлогодним опытом. Поэтому 51 на 49 в пользу Ярославля, — сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера ЦСКА.