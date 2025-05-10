Маршанд забил 14-й победный гол в плей-офф НХЛ за карьеру и стал лидером среди действующих игроков. Он обогнал Малкина и Палата

На счету 36-летнего канадца стало 8 (2+6) очков в 8 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+8». Всего в Кубке Стэнли — 146 (58+88) баллов в 164 играх.
Победный гол в кубковом матче стал для Маршанда 14-м за карьеру. По их числу он стал лидером среди действующих игроков лиги, обогнав форвардов Евгения Малкина («Питтсбург», 13) и Ондржея Палата («Нью-Джерси», 13).
Рекорд лиги делят Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24). В топ-6 также входят Джо Сакик и Клод Лемье (по 19), Морис Ришар и Джо Павелски (по 18). Последний был лидером среди действующих игроков до завершения карьеры после прошлого сезона.