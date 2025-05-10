Маршанд забил 14-й победный гол в плей-офф НХЛ за карьеру и стал лидером среди действующих игроков. Он обогнал Малкина и Палата

Рекорд лиги делят Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24). В топ-6 также входят Джо Сакик и Клод Лемье (по 19), Морис Ришар и Джо Павелски (по 18). Последний был лидером среди действующих игроков до завершения карьеры после прошлого сезона.