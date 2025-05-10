36-летний Маршанд — самый возрастной игрок «Флориды» с голом в овертайме в плей-офф. За карьеру у Брэда их 4 — среди действующих хоккеистов больше лишь у троих

На счету 36-летнего канадца стало 8 (2+6) очков в 8 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+8». Всего в Кубке Стэнли — 146 (58+88) баллов в 164 играх.
Гол в овертайме кубкового матча стал для Маршанда 4-м за карьеру. Он стал 23-м игроком в истории лиги с 4 или более такими шайбами.
При этом среди действующих игроков лиги больше их только у Кори Перри («Эдмонтон», 5), Патрика Кэйна («Детройт», 5) и Картера Верхэге («Флорида», 5).
Они делят 3-е место в истории лиги с Гленном Андерсоном. Рекорд лиги принадлежит Джо Сакику (8), на втором месте Морис Ришар (6).
Кроме того, Маршанд (36 лет 363 дня) стал самым возрастным автором гола в овертайме матча плей-офф в истории «Флориды». Он обошел Майка Хафа (1996 год, 33 года 96 дней).