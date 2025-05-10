41-летний Амбюль сыграл на 20-м ЧМ по хоккею. Швейцарцу принадлежат рекорды по числу турниров и матчей

Капитан «Давоса» обновил рекорд по числу турниров, который установил в 2022 году. Второе место занимает его соотечественник Матиас Зегер (16 турниров). Впервые Амбюль принял участие в чемпионате мира в 2004 году.
Андрес также обновляет рекорд по числу матчей на чемпионатах мира. Игра против чехов стала для него 142-й в рамках турниров. На втором месте идет немец Удо Кисслинг — на его счету 119 игр.
В активе швейцарца 66 (28+38) набранных очков и серебряные медали турниров 2013 и 2024 года. Турнир 2018 года, на котором швейцарцы тоже стали вторыми, он пропустил из-за травмы.
Ранее Амбюль заявил, что текущий сезон станет для него последним.