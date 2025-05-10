Форвард «Вегаса» Руа избежал дисквалификации за удар клюшкой в лицо Фредерику. Его оштрафовали на 7,8 тысячи долларов

В овертайме время борьбы за шайбу у борта она взлетела вверх. Форвард канадского клуба Трент Фредерик поднял клюшку и тут же получил от Руа удар в лицо черенком клюшки.
Игрок «нефтяников» упал на лед, у него пошла кровь. Судьи назначили игроку «Вегаса» большой штраф с удалением до конца матча (5+10 минут). Фредерик продолжил игру, «Ойлерс» не реализовали 5-минутное большинство.
Департамент безопасности игроков НХЛ объявил, что на Руа наложен штраф в размере 7,8 тысячи долларов — максимально возможная сумма по условиям коллективного соглашения. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.