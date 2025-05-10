Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Вегаса» Руа избежал дисквалификации за удар клюшкой в лицо Фредерику. Его оштрафовали на 7,8 тысячи долларов

Нападающий «Голден Найтс» не был отстранен по итогам слушания, состоявшегося по поводу эпизода второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:5 ОТ, 0−2).

В овертайме время борьбы за шайбу у борта она взлетела вверх. Форвард канадского клуба Трент Фредерик поднял клюшку и тут же получил от Руа удар в лицо черенком клюшки.

Игрок «нефтяников» упал на лед, у него пошла кровь. Судьи назначили игроку «Вегаса» большой штраф с удалением до конца матча (5+10 минут). Фредерик продолжил игру, «Ойлерс» не реализовали 5-минутное большинство.

Департамент безопасности игроков НХЛ объявил, что на Руа наложен штраф в размере 7,8 тысячи долларов — максимально возможная сумма по условиям коллективного соглашения. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.