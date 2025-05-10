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Сакик о том, что «Колорадо» обменял Рантанена: «Это было трудное решение. Но в последние несколько лет нашему составу не хватало глубины в сравнении с чемпионским»

Клуб из Денвера не договорился с 28-летним игроком об условиях нового контракта и в январе обменял его в «Каролину», получив форвардов Мартина Нечаса и Джека Друри.

В итоге финн не договорился и с «Харрикейнс», после чего был обменян в «Даллас», с которым и подписал новое соглашение на 8 лет и 96 миллионов долларов.

В первом раунде плей-офф «Старс» выбыли «Эвеланш» (4−3) в первом раунде, Рантанен набрал 11 очков в трех последних играх, включая 4 (3+1) балла в седьмом матче.

"Я участвовал во всем этом процессе. Это было трудное решение — обменять такого парня. Но смотрите, в последние несколько лет мы были недостаточно хороши, нашему составу не хватало глубины. В 2022 году мы стали чемпионами не только из-за того, что у нас были наши звезды, но и из-за глубины. Без нее нельзя выиграть Кубок Стэнли. В следующих сезонах нам не хватало баланса.

Мы хотели, чтобы он продлил контракт. Я не собираюсь вдаваться в подробности и рассуждать о переговорах, но его сторона знает о своей позиции на момент обмена.

Нам очень нравится тот состав, который получился после дедлайна. Если бы это зависело только от меня, если бы мы могли это сделать, то с удовольствием сохранили бы его, чтобы сделать еще одну попытку. Мы чувствовали, что состав должен стать глубже, в том числе и с прицелом на следующие сезоны«, — сказал президент “Колорадо” по хоккейным операциям.