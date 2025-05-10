Сакик о том, что «Колорадо» обменял Рантанена: «Это было трудное решение. Но в последние несколько лет нашему составу не хватало глубины в сравнении с чемпионским»

"Я участвовал во всем этом процессе. Это было трудное решение — обменять такого парня. Но смотрите, в последние несколько лет мы были недостаточно хороши, нашему составу не хватало глубины. В 2022 году мы стали чемпионами не только из-за того, что у нас были наши звезды, но и из-за глубины. Без нее нельзя выиграть Кубок Стэнли. В следующих сезонах нам не хватало баланса.