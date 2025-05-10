Сергей Черкас: «Суперсерия СССР — Канада показала, насколько примитивным был канадский хоккей. Он был жесткий, злой, но не очень тонкий, грамотный. Появление наших игроков привнесло изюминку в НХЛ»

Сейчас смотришь тот же «Вашингтон» или другие команды, какие комбинации, нет простых решений, как вброс в зону и бестолковая беготня. Такие игроки, как Овечкин, Дацюк, Малкин, — они внесли большой вклад в развитие лиги, благодаря своей игре, своему мастерству. Они все трое разные — но каждый из них великий", — сказал бывший главный тренер СКА Сергей Черкас.