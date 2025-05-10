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Сергей Черкас: «Суперсерия СССР — Канада показала, насколько примитивным был канадский хоккей. Он был жесткий, злой, но не очень тонкий, грамотный. Появление наших игроков привнесло изюминку в НХЛ»

С символическую сборную вошли Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк.

Источник: Спортс"

"Конечно, это уникальные игроки. Каждый по-своему хорош, они заслуженно вошли в этот список. Ребята внесли большой вклад в развитие НХЛ.

Когда была суперсерия СССР — Канада, она показала, насколько примитивным был канадский хоккей. Он был просто жесткий, злой, но не очень тонкий, грамотный. Появление наших игроков привнесло изюминку.

Сейчас смотришь тот же «Вашингтон» или другие команды, какие комбинации, нет простых решений, как вброс в зону и бестолковая беготня. Такие игроки, как Овечкин, Дацюк, Малкин, — они внесли большой вклад в развитие лиги, благодаря своей игре, своему мастерству. Они все трое разные — но каждый из них великий", — сказал бывший главный тренер СКА Сергей Черкас.