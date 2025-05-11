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Плющев о «Тракторе»: «Талант Гру в том, что он сумел поймать нужную нить игры и обратить внимание на моменты, которые могут сыграть в плюс. Команда выглядит достаточно интересно»

В финале Кубка Гагарина-2025 клуб сыграет против «Локомотива».

Источник: Спортс"

— Тренер «Трактора» Бенуа Гру в первый же год в КХЛ вывел команду в финал плей-офф Кубка Гагарина. Как оцените работу канадского специалиста?

— В принципе, чтобы команда добивалась определенных результатов, нужно сложить очень много составляющих. По-видимому, Гру хорошо владеет ситуацией в команде и сумел в короткий срок преобразить «Трактор».

Талант тренера Гру заключается в том, что он сумел поймать нужную нить игры команды и обратить внимание на моменты, которые могут сыграть в плюс команде.

В финале будет совсем другая игра, но «Трактору» нужно отдать должное, команда выглядит достаточно интересно, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.