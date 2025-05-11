Роман Ротенберг: «Под флагом “Красной Машины Юниор” открываем школы в Турции, ОАЭ. Как хоккейная держава хотим, чтобы в этих странах был флаг России. Не Канады или США, а наш»

— В прошлом году во время тура сборной в Туле вы подписали меморандум о сотрудничестве с Турцией. И Михаил Дегтярев вот недавно встречался с турецкими партнерами, сказал, что есть возможность того, что, возможно, появится клуб КХЛ в Турции. Какое идет сотрудничество, как вообще у федерации дела с федерациями других стран?