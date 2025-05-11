Дмитрий Васильев о возможном допуске России на Олимпиаду: «Все идет к этому. В противном случае ИИХФ даже не заикалась бы об этом. Вероятнее всего, хоккеистов допустят в нейтральном статусе»

Напомним, в марте 2023-го МОК рекомендовал допускать россиян до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но это не относилось к командным видам спорта.
"Учитывая тот тренд, что российских спортсменов начали допускать на международные соревнования, есть ощущение, что и сборная России по хоккею примет участие в Олимпийских играх. Все идет к этому.
В противном случае ИИХФ даже не заикалась бы об этом. Вероятнее всего, что наших хоккеистов допустят в нейтральном статусе. Шансы на это очень большие. Мяч на стороне Кирсти Ковентри, она выглядит здравомыслящим человеком", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.