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Дмитрий Васильев о возможном допуске России на Олимпиаду: «Все идет к этому. В противном случае ИИХФ даже не заикалась бы об этом. Вероятнее всего, хоккеистов допустят в нейтральном статусе»

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что ожидает рекомендации от МОК по вопросу допуска России на турнир в мае-июне.

Источник: Спортс"

Напомним, в марте 2023-го МОК рекомендовал допускать россиян до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но это не относилось к командным видам спорта.

"Учитывая тот тренд, что российских спортсменов начали допускать на международные соревнования, есть ощущение, что и сборная России по хоккею примет участие в Олимпийских играх. Все идет к этому.

В противном случае ИИХФ даже не заикалась бы об этом. Вероятнее всего, что наших хоккеистов допустят в нейтральном статусе. Шансы на это очень большие. Мяч на стороне Кирсти Ковентри, она выглядит здравомыслящим человеком", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.