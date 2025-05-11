Дмитрий Васильев о возможном допуске России на Олимпиаду: «Все идет к этому. В противном случае ИИХФ даже не заикалась бы об этом. Вероятнее всего, хоккеистов допустят в нейтральном статусе»

В противном случае ИИХФ даже не заикалась бы об этом. Вероятнее всего, что наших хоккеистов допустят в нейтральном статусе. Шансы на это очень большие. Мяч на стороне Кирсти Ковентри, она выглядит здравомыслящим человеком", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.