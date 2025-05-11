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Овечкин без очков в 3-м матче плей-офф подряд: 4 броска, 3 промаха, 1 хит за 17:26 с «Каролиной»

Капитан «Вашингтона» не отметился результативностью в 3-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:4, 1−2).

Источник: Sports.Ru

Всего в 8 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 5 (4+1) баллов.

Сегодня за 17:26 (3:40 — в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 3 — мимо, 2 — заблокировано, 1 силовой прием, полезность — «0».