Овечкин без очков в 3-м матче плей-офф подряд: 4 броска, 3 промаха, 1 хит за 17:26 с «Каролиной»

Всего в 8 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 5 (4+1) баллов.
Сегодня за 17:26 (3:40 — в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 3 — мимо, 2 — заблокировано, 1 силовой прием, полезность — «0».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативностью в 3-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:4, 1−2).
Всего в 8 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 5 (4+1) баллов.
Сегодня за 17:26 (3:40 — в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 3 — мимо, 2 — заблокировано, 1 силовой прием, полезность — «0».