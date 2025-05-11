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Андерсен — 1-й европейский вратарь в истории НХЛ с шатаутами в плей-офф за 3 разные команды. В истории лиги — 10-й

Голкипер «Каролины» сыграл на ноль в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:0, 2−1).

Источник: Спортс"

35-летний датчанин отразил 21 бросок и был признан первой звездой встречи.

Шатаут в плей-офф НХЛ стал для него первым в составе «Харрикейнс» и 4-м за карьеру (2 в составе «Анахайма», 1 — в «Торонто»).

Андерсен стал 10-м вратарем в истории лиги (и 1-м европейским) с сухими играми в Кубке Стэнли за 3 разные команды.

Рекорд принадлежит Кертису Джозефу (4 команды — «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Торонто», «Детройт»).

Также в список входят Джон Росс Роуч («Торонто», «Рейнджерс», «Детройт»), Лорн Шабо («Рейнджерс», «Торонто», «Чикаго»), Грант Фюр («Эдмонтон», «Баффало», «Сент-Луис»), Джон Ванбисбрук («Рейнджерс», «Флорида», «Филадельфия»), Майк Вернон («Калгари», «Детройт», «Сан-Хосе»), Эд Белфор («Чикаго», «Даллас», «Торонто»), Майк Смит («Аризона», «Калгари», «Эдмонтон»), Кэм Тэлбот («Эдмонтон», «Калгари», «Миннесота»).