Бринд’Амор о шатауте Андерсена в 3-м матче серии с «Вашингтоном»: «Ключ к победе. В 1-м периоде “Каролина” немного подсела, он удержал нас в игре»

35-летний датский вратарь «Харрикейнс» сыграл на ноль, отразив 21 бросок. В текущем плей-офф у него 5 побед в 6 играх при 94,0% сэйвов и коэффициенте надежности 1,32.
«Его игра стала ключом к победе. В первом периоде “Вашингтон” показал свою игру, а мы немного подсели. Вот что значит хорошая игра вратаря. Он удержал нас в игре.
Во второй половине мы прибавили, но все могло сложиться совсем иначе, если бы мы уступали в счете. Это может быть один из его лучших матчей за нашу команду, учитывая значение игры и степень его влияния на ее исход«, — сказал главный тренер “Каролины”.