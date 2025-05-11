Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота за 0,4 секунды до конца основного времени и принес «Вегасу» победу над «Эдмонтоном» в 3-м матче серии (4:3, 1−2)

В первом периоде «рыцари» отыграли дефицит в 2 шайбы, во втором вышли вперед — 3:2. На 57-й минуте капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид сравнял счет в матче.
Но в последней атаке на 60-й минуте «Вегас» забил победный гол. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота после броска Райлли Смита.
Это произошло за 0,4 секунды до завершения основного времени. Гол был записан на Смита, пометка «автогол» в протокол внесена не была.
Райлли с дублем в итоге был признан первой звездой встречи, Макдэвид с 1+1 — второй, форвард «Вегаса» Вильям Карлссон с 1+1 — третьей.
Счет в серии: 2−1.