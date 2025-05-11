Скиннер пропускает не менее 4 шайб за игру в текущем плей-офф НХЛ. У вратаря «Эдмонтона» 3 поражения в 3 матчах при 81,7% сэйвов и КН 5,36

26-летний канадец пропустил 4 гола, отразив 20 из 24 бросков.
При шайбе «Голден Найтс» на последней секунде основного времени он выкатился из ворот на форварда «рыцарей» Райлли Смита, после его броска Леон Драйзайтль подправил шайбу в свои ворота.
В текущем плей-офф НХЛ у Скиннера 3 поражения в 3 матчах при 15 пропущенных шайбах и 81,7% сэйвов. Коэффициент надежности (число пропущенных шайб в пересчете на 60 минут) — 5,36.
«Эдмонтон» выиграл 6 подряд кубковых матчей с Пикаром в воротах. У Кэлвина 88,8% сэйвов в 7 играх в текущем плей-офф при КН 2,84.