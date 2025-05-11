Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скиннер пропускает не менее 4 шайб за игру в текущем плей-офф НХЛ. У вратаря «Эдмонтона» 3 поражения в 3 матчах при 81,7% сэйвов и КН 5,36

Стюарт Скиннер вышел в старте на третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:4, 2−1) в связи с травмой Кэлвина Пикара.

26-летний канадец пропустил 4 гола, отразив 20 из 24 бросков.

При шайбе «Голден Найтс» на последней секунде основного времени он выкатился из ворот на форварда «рыцарей» Райлли Смита, после его броска Леон Драйзайтль подправил шайбу в свои ворота.

В текущем плей-офф НХЛ у Скиннера 3 поражения в 3 матчах при 15 пропущенных шайбах и 81,7% сэйвов. Коэффициент надежности (число пропущенных шайб в пересчете на 60 минут) — 5,36.

«Эдмонтон» выиграл 6 подряд кубковых матчей с Пикаром в воротах. У Кэлвина 88,8% сэйвов в 7 играх в текущем плей-офф при КН 2,84.