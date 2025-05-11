Федоров о 0+0 у Овечкина за 3 матча с «Каролиной»: «Плей-офф — другой уровень игры. Наберет в следующих матчах, я уверен»

Следующая заброшенная шайба выведет Овечкина на чистое 12-е место по количеству голов в плей-офф. Он обойдет Марио Лемье.
"Плей-офф — это другой уровень игры. Не набрал сейчас, наберет в следующих матчах, я уверен. Рекорды всегда создаются для того, чтобы их кто-то покорял.
Александр — уникальный игрок, и я полагаю, в первую очередь он думает сейчас о том, как пройти в следующий раунд", — добавил трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.
Овечкин вышел на 4-е место среди россиян в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (158), обогнав Дацюка. Больше матчей у Федорова, Малкина и Зубова.