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Сергей Самсонов об Овечкине с «Каролиной»: «Нет времени и пространства — против него играют плотно. Было два классных момента в 1-м периоде, но Андерсен отыграл здорово»

«Вашингтон» проиграл в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли со счетом 0:4 (1−2).

Источник: Спортс"

Российский форвард нанес 9 бросков в сторону ворот соперника: 4 — в створ, 3 — мимо и 2 — в блок. У Овечкина нет ни одного набранного очка в трех матчах противостояния.

«У Александра была возможность реализовать два классных момента в первом периоде, но [вратарь “Каролины”] Фредерик Андерсен отыграл здорово.

Трудно как-то выделить Овечкина, потому что у всей команды не было достаточно бросков. В третьем периоде, пока «Каролина» не забросила четвертую шайбу, у «Вашингтона» было три броска. То есть это больше зависело не от Александра, а от того, как играл весь «Вашингтон».

Не думаю, что против Александра жестко играют и его выбивают из какой-то колеи. Игра против него смотрится больше плотной. Просто нет времени, пространства, «Каролина» здорово отрабатывает эти вещи.

Очень непросто было приехать в Роли, навязать свою игру, доминировать против такого соперника и по моментам, и по броскам. Если бы «Вашингтон» забил, возможно, был бы совсем другой ритм игры. Но «Каролина» выстояла, отлично отыграл Андерсен — большая его заслуга в этой победе.

Возможно, Логан Томпсон в воротах мог сыграть и получше, но зачастую в таких моментах что-то случается. Например, перед третьим голом Джона Карлсона обошли по большой дуге, и это тоже ошибка.

То есть по маленьким деталям, которые важны в таких играх, «Каролина» была лучше«, — сказал бывший игрок “Харрикейнс” Сергей Самсонов.

Свечников о победной шайбе «Вашингтону»: «Очень важный гол — счет был 0:0, напряженный матч. “Каролина” небрежно провела 1-й период — соперник здорово играл».