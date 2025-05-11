Сергей Самсонов об Овечкине с «Каролиной»: «Нет времени и пространства — против него играют плотно. Было два классных момента в 1-м периоде, но Андерсен отыграл здорово»

Трудно как-то выделить Овечкина, потому что у всей команды не было достаточно бросков. В третьем периоде, пока «Каролина» не забросила четвертую шайбу, у «Вашингтона» было три броска. То есть это больше зависело не от Александра, а от того, как играл весь «Вашингтон».