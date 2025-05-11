Сергей Самсонов об Овечкине с «Каролиной»: «Нет времени и пространства — против него играют плотно. Было два классных момента в 1-м периоде, но Андерсен отыграл здорово»

Российский форвард нанес 9 бросков в сторону ворот соперника: 4 — в створ, 3 — мимо и 2 — в блок. У Овечкина нет ни одного набранного очка в трех матчах противостояния.
«У Александра была возможность реализовать два классных момента в первом периоде, но [вратарь “Каролины”] Фредерик Андерсен отыграл здорово.
Трудно как-то выделить Овечкина, потому что у всей команды не было достаточно бросков. В третьем периоде, пока «Каролина» не забросила четвертую шайбу, у «Вашингтона» было три броска. То есть это больше зависело не от Александра, а от того, как играл весь «Вашингтон».
Не думаю, что против Александра жестко играют и его выбивают из какой-то колеи. Игра против него смотрится больше плотной. Просто нет времени, пространства, «Каролина» здорово отрабатывает эти вещи.
Очень непросто было приехать в Роли, навязать свою игру, доминировать против такого соперника и по моментам, и по броскам. Если бы «Вашингтон» забил, возможно, был бы совсем другой ритм игры. Но «Каролина» выстояла, отлично отыграл Андерсен — большая его заслуга в этой победе.
Возможно, Логан Томпсон в воротах мог сыграть и получше, но зачастую в таких моментах что-то случается. Например, перед третьим голом Джона Карлсона обошли по большой дуге, и это тоже ошибка.
То есть по маленьким деталям, которые важны в таких играх, «Каролина» была лучше«, — сказал бывший игрок “Харрикейнс” Сергей Самсонов.
Свечников о победной шайбе «Вашингтону»: «Очень важный гол — счет был 0:0, напряженный матч. “Каролина” небрежно провела 1-й период — соперник здорово играл».