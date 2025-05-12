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Бобровский сделал 5-й шатаут в плей-офф НХЛ в карьере. Среди российских вратарей больше у Набокова (7), Василевского (7) и Хабибулина (6)

Вратарь «Флориды» отразил все 23 броска в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (2:0, 2−2).

В текущем плей-офф у 36-летнего россиянина 6 побед в 9 играх при 88,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62.

Шатаут в Кубке Стэнли стал для Бобровского 2-м в текущем розыгрыше и 5-м в карьере (все — за «Пантерс», он обновил клубный рекорд).

Среди российских вратарей в истории лиги Сергей вышел на чистое 4-е место по числу игр на ноль в плей-офф (5 в 103 играх), обогнав Илью Брызгалова (4 в 47) и Семена Варламова (4 в 65).

Рекорд делят Евгений Набоков (7 в 86) и Андрей Василевский («Тампа», 7 в 120). Третье место у Николая Хабибулина (6 в 72).