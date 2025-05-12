Бобровский сделал 5-й шатаут в плей-офф НХЛ в карьере. Среди российских вратарей больше у Набокова (7), Василевского (7) и Хабибулина (6)

В текущем плей-офф у 36-летнего россиянина 6 побед в 9 играх при 88,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62.
Шатаут в Кубке Стэнли стал для Бобровского 2-м в текущем розыгрыше и 5-м в карьере (все — за «Пантерс», он обновил клубный рекорд).
Среди российских вратарей в истории лиги Сергей вышел на чистое 4-е место по числу игр на ноль в плей-офф (5 в 103 играх), обогнав Илью Брызгалова (4 в 47) и Семена Варламова (4 в 65).
Рекорд делят Евгений Набоков (7 в 86) и Андрей Василевский («Тампа», 7 в 120). Третье место у Николая Хабибулина (6 в 72).