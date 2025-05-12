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Верхэге первым в истории «Флориды» забил 30 голов в плей-офф за карьеру. У него 11 победных шайб — делит 5-е место среди действующих игроков с Овечкиным, Перри и Кэйном

Форвард «Пантерс» забросил победную шайбу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (2:0, 2−2).

В текущем плей-офф на счету 29-летнего нападающего 8 (4+4) очков в 9 играх при полезности «+1».

За карьеру в Кубке Стэнли — 63 (30+33) балла в 78 играх. Все голы в кубковых матчах Верхэге забил за «Флориду» и стал первым игроком в истории клуба, достигшим такой отметки. На втором месте идет Сэм Райнхарт (24 шайбы).

Победных голов в плей-офф у Картера стало 11, он обновляет клубный рекорд. Среди действующих игроков лиги по этому показателю Верхэге делит 5-е место, догнав Александра Овечкина («Вашингтон»), Кори Перри («Эдмонтон») и Патрика Кэйна («Детройт»).

Выше идут Брэд Маршанд («Флорида», 14), Евгений Малкин («Питтсбург», 13), Ондржей Палат («Нью-Джерси», 13) и Крис Крайдер («Рейнджерс», 12).