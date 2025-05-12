Верхэге первым в истории «Флориды» забил 30 голов в плей-офф за карьеру. У него 11 победных шайб — делит 5-е место среди действующих игроков с Овечкиным, Перри и Кэйном

За карьеру в Кубке Стэнли — 63 (30+33) балла в 78 играх. Все голы в кубковых матчах Верхэге забил за «Флориду» и стал первым игроком в истории клуба, достигшим такой отметки. На втором месте идет Сэм Райнхарт (24 шайбы).