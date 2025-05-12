Мэттьюс ни разу не забил в 4 матчах серии с «Флоридой». У капитана «Торонто» 2 гола в 10 играх в текущем плей-офф при 10 очках

Он пропустил утреннюю раскатку перед матчем. Сообщается, что у 27-летнего американца есть травма верхней части тела.
В 4 играх в серии на счету Мэттьюса 3 (0+3) очка при 14 бросках в створ и полезности «+3».
Всего в текущем плей-офф НХЛ у него 10 (2+8) баллов в 10 играх при 35 бросках, 57,4% выигранных вбрасываний и «+3». За карьеру в Кубке Стэнли — 58 (25+33) баллов в 65 играх.
Отметим, что в регулярных чемпионатах у Остона 0,64 шайбы в среднем за игру (всего 401 гол в 629 играх), в плей-офф — 0,38.