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Мэттьюс ни разу не забил в 4 матчах серии с «Флоридой». У капитана «Торонто» 2 гола в 10 играх в текущем плей-офф при 10 очках

Капитан «Торонто» не отметился результативными действиями в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (0:2, 2−2).

Он пропустил утреннюю раскатку перед матчем. Сообщается, что у 27-летнего американца есть травма верхней части тела.

В 4 играх в серии на счету Мэттьюса 3 (0+3) очка при 14 бросках в створ и полезности «+3».

Всего в текущем плей-офф НХЛ у него 10 (2+8) баллов в 10 играх при 35 бросках, 57,4% выигранных вбрасываний и «+3». За карьеру в Кубке Стэнли — 58 (25+33) баллов в 65 играх.

Отметим, что в регулярных чемпионатах у Остона 0,64 шайбы в среднем за игру (всего 401 гол в 629 играх), в плей-офф — 0,38.