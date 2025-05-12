Петрович забросил победную шайбу в 3-м матче серии против «Виннипега». Для 33-летнего защитника «Далласа» это 1-й гол на уровне НХЛ с 2018 года

Гол стал для Петровича первым в составе техасцев. В прошлый раз он забивал на уровне НХЛ за «Флориду» в матче регулярного чемпионата в апреле 2018 года.
После сезона-2017/18 игрок в основном выступал в АХЛ и в общей сложности провел только 41 матч в регулярках НХЛ (в том числе 5 — за «Даллас» в текущем сезоне), в которых набрал 2 (0+2) очка.
При этом на его счету 17 матчей за «Старс» в прошлом и текущем розыгрышах Кубка Стэнли. Гол в плей-офф стал в карьере Александера вторым — в 2016 году он забивал за «Пантерс».