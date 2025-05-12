Морис о том, что Доми ударил Баркова сзади: «Я думаю, что НХЛ обращает внимание на такие моменты. Полагаю, они сделают свою работу»

На последних секундах игры произошла стычка — из-за того, что форвард «Лифс» Макс Доми атаковал капитана «Пантерс» Александра Баркова сзади и сбил его с ног.
По итогам эпизода игрок канадского клуба получил 5-минутный штраф в протокол.
«Я думаю, что лига обращает внимание на такие моменты. Полагаю, они сделают свою работу. Пока кажется, что с Барковым все в порядке», — сказал главный тренер южан после игры.
НХЛ не наказала Беннетта за удар в голову Столарцу в 1-м матче серии «Флориды» и «Торонто».
Морис о травме Столарца после удара в голову от Беннетта: «Судья был рядом и все видел. Тренеру — тренерские вопросы. Надеемся, что Энтони быстро поправится».