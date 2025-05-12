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Рантанен — 1-й игрок в истории НХЛ, набравший 3+ очка в 5 матчах из 10 со старта плей-офф. У Малкина, Макдэвида, Драйзайтля и Эвандера Кэйна было по 4 таких матча из 10

В третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли «Даллас» победил «Джетс» со счетом 5:2 (2−1). Финский форвард стал первой звездой встречи, в его активе 1+2 очка.

Источник: Спортс"

Рантанен стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим 3 очка и более в 5 матчах из 10 со старта плей-офф. У него 18 (9+9) результативных действий за 10 игр.

За последние 30 лет только четверо хоккеистов имеют в активе 4 игры из первых 10 в розыгрыше Кубка Стэнли с 3 очками и более.

Это Леон Драйзайтль, Эвандер Кэйн и Коннор Макдэвид (все — «Эдмонтон», 2022 год), а также Евгений Малкин («Питтсбург», 2008-й).

Дебур о 17 очках Рантанена в последних 6 играх в плей-офф: «Я думаю, что он только начинает. Пока что просто разминается. У него есть миссия».