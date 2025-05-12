Рантанен — 1-й игрок в истории НХЛ, набравший 3+ очка в 5 матчах из 10 со старта плей-офф. У Малкина, Макдэвида, Драйзайтля и Эвандера Кэйна было по 4 таких матча из 10

Рантанен стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим 3 очка и более в 5 матчах из 10 со старта плей-офф. У него 18 (9+9) результативных действий за 10 игр.
За последние 30 лет только четверо хоккеистов имеют в активе 4 игры из первых 10 в розыгрыше Кубка Стэнли с 3 очками и более.
Это Леон Драйзайтль, Эвандер Кэйн и Коннор Макдэвид (все — «Эдмонтон», 2022 год), а также Евгений Малкин («Питтсбург», 2008-й).
Дебур о 17 очках Рантанена в последних 6 играх в плей-офф: «Я думаю, что он только начинает. Пока что просто разминается. У него есть миссия».