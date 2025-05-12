Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карбери о 0+0 у Овечкина за 3 матча: «Его тройка зависит от моментов со входа в зону, а с “Каролиной” таких шансов будет немного. Они просто должны продолжать работать»

39-летний форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в трех подряд матчах серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли (1−2).

Источник: Спортс"

Всего на счету Овечкина 5 (4+1) очков в 8 матчах текущего розыгрыша плей-офф.

«Его тройка сильно зависит от входов в зону, от создания моментов сразу после этого. А против “Каролины” вы просто не получите много таких шансов.

Так что им придется очень-очень много работать в форчеке и создавать моменты на вбрасываниях. Придется кого-то обыгрывать, а это сложно. Так что они просто должны продолжать работать. Не каждый вечер все будет идеально.

Овечкин и Строум пытаются влиять на нападение в формате «5 на 5». «Как мы можем провести немного времени в зоне атаки, создать пару шансов, пару попыток броска», — это то, на чем они сосредоточены«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Федоров о 0+0 у Овечкина за 3 матча с «Каролиной»: «Плей-офф — другой уровень игры. Наберет в следующих матчах, я уверен».