Фетисов о будущем Овечкина: «Побить рекорд по голам в регулярке и плей-офф НХЛ. Это еще одна вершина, к которой последующие 100 лет никто не подберется»

"Каким видится будущее Овечкина в течение последующих лет? Ему стоит играть. Это будет еще одним мотивом, вызовом, чтобы в следующем году до завершения своего контракта во второй раз выиграть Кубок Стэнли. И в таком случае не надо на себя брать много ответственности. Понятно, что он лидер, капитан, но хоккей — это командная игра.