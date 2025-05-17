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Фетисов о будущем Овечкина: «Побить рекорд по голам в регулярке и плей-офф НХЛ. Это еще одна вершина, к которой последующие 100 лет никто не подберется»

"Каким видится будущее Овечкина в течение последующих лет? Ему стоит играть. Это будет еще одним мотивом, вызовом, чтобы в следующем году до завершения своего контракта во второй раз выиграть Кубок Стэнли.

Источник: Sports.Ru

"Каким видится будущее Овечкина в течение последующих лет? Ему стоит играть. Это будет еще одним мотивом, вызовом, чтобы в следующем году до завершения своего контракта во второй раз выиграть Кубок Стэнли. И в таком случае не надо на себя брать много ответственности. Понятно, что он лидер, капитан, но хоккей — это командная игра.

По себе знаю, я много раз уже говорил, что в плане продолжения спортивной карьеры у каждого своя судьба, и решения принимаются тут непростые. Красиво уйти — это тоже великое мастерство. Но самое главное — когда есть желание и цель.

А цель, как я понимаю — это побить рекорд по общему количеству голов: в регулярке и плей-офф. Это еще одна вершина, к которой последующие 100 лет, я уверен, никто не подберется. Но и плюс еще завоевать Кубок Стэнли и потом завершить карьеру.

Если у мужика есть цель, он будет играть и стремиться быть на самом высоком уровне до окончания карьеры. Но это все зависит от него — насколько позволяет здоровье и желание играть дальше", — написал двукратный олимпийский чемпион в колонке для ТАСС.

Рекордсмен по голам в регулярке и Кубке Стэнли — Уэйн Гретцки, на счету которого 1016 шайб. Овечкин идет вторым с 974 шайбами.