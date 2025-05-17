Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Трактора» Коростелев о том, что «Локомотив» готов «убивать»: «Мы к этому готовы. Каждый готов действовать жестко, навязывать борьбу»

Форвард челябинцев высказался после поражения от ярославского клуба (1:4, 1−1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Что не получилось в этом матче?

— Целостности игры во втором периоде у нас не было.

— Хотя в серии с «Динамо» у вас вторые периоды были замечательными. Чего не было сейчас?

— В первой игре финала мы тоже хорошо провели второй период. А теперь где‑то не получилось забрать их циклическую атаку. Это был самый большой фактор.

— Показалось, то вам скорости не хватало.

— Да, мы сыграли хуже, чем в первом матче. По скорости — 100 процентов с вами согласен.

— Как сказалась потеря Робинсона? Пришлось же менять тройки нападения.

— Тройки атаки — это один вопрос. Меня тут больше беспокоит здоровье игрока. Надеюсь, с Бадди будет все нормально.

— Не было мысли мстить Шалунову за этот хит?

— Нужно голову на плечах сохранять. Да, терять партнера не просто обидно, а очень жалко. Ставки высоки, но голову на плечах надо сохранять.

— Игроки «Локомотива» говорят, что в каких‑то эпизодах готовы даже «убивать». Готовы вы делать то же в домашних матчах?

— Здесь каждый игрок готов действовать жестко, навязывать борьбу. Конечно, мы к этому готовы, — сказал Коростелев.