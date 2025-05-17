Форвард «Трактора» Коростелев о том, что «Локомотив» готов «убивать»: «Мы к этому готовы. Каждый готов действовать жестко, навязывать борьбу»

— Что не получилось в этом матче?
— Целостности игры во втором периоде у нас не было.
— Хотя в серии с «Динамо» у вас вторые периоды были замечательными. Чего не было сейчас?
— В первой игре финала мы тоже хорошо провели второй период. А теперь где‑то не получилось забрать их циклическую атаку. Это был самый большой фактор.
— Показалось, то вам скорости не хватало.
— Да, мы сыграли хуже, чем в первом матче. По скорости — 100 процентов с вами согласен.
— Как сказалась потеря Робинсона? Пришлось же менять тройки нападения.
— Тройки атаки — это один вопрос. Меня тут больше беспокоит здоровье игрока. Надеюсь, с Бадди будет все нормально.
— Не было мысли мстить Шалунову за этот хит?
— Нужно голову на плечах сохранять. Да, терять партнера не просто обидно, а очень жалко. Ставки высоки, но голову на плечах надо сохранять.
— Игроки «Локомотива» говорят, что в каких‑то эпизодах готовы даже «убивать». Готовы вы делать то же в домашних матчах?
— Здесь каждый игрок готов действовать жестко, навязывать борьбу. Конечно, мы к этому готовы, — сказал Коростелев.