Стоун верит в текущий состав «Вегаса»: «Я уверен, что у нас еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Наша основная группа по-прежнему играет на высоком уровне»

Клуб из Невады выиграл Кубок Стэнли в 2023 году, а в прошлом сезоне вылетел из плей-офф в первом раунде.
В течение сезона «Вегас» продлил контракты с несколькими игроками — вратарем Эдином Хиллом, защитниками Ши Теодором и Брэйденом Макнэббом, форвардами Бреттом Хауденом и Киганом Колесаром.
Вратарь Илья Самсонов, форварды Райлли Смит, Брэндон Саад и Виктор Олофссон могут выйти на рынок свободных агентов.
"Я полностью уверен в том, что у нас еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Я считаю, что наша основная группа ребят по-прежнему играет на высоком уровне. Клуб подписал новые контракты с несколькими игроками и смог удержать их.
Да, конечно, состав все равно не останется тем же, изменения будут. Я уверен, что руководство внесет некоторые коррективы, исходя из анализа того, что пошло не так в этот раз", — сказал 33-летний канадский нападающий, чей контракт с клубом рассчитан еще на 2 сезона.