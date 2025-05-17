Стоун верит в текущий состав «Вегаса»: «Я уверен, что у нас еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Наша основная группа по-прежнему играет на высоком уровне»

Да, конечно, состав все равно не останется тем же, изменения будут. Я уверен, что руководство внесет некоторые коррективы, исходя из анализа того, что пошло не так в этот раз", — сказал 33-летний канадский нападающий, чей контракт с клубом рассчитан еще на 2 сезона.