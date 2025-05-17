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Стоун верит в текущий состав «Вегаса»: «Я уверен, что у нас еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Наша основная группа по-прежнему играет на высоком уровне»

«Голден Найтс» выбыли из плей-офф НХЛ во втором раунде, уступив «Эдмонтону» (1−4).

Клуб из Невады выиграл Кубок Стэнли в 2023 году, а в прошлом сезоне вылетел из плей-офф в первом раунде.

В течение сезона «Вегас» продлил контракты с несколькими игроками — вратарем Эдином Хиллом, защитниками Ши Теодором и Брэйденом Макнэббом, форвардами Бреттом Хауденом и Киганом Колесаром.

Вратарь Илья Самсонов, форварды Райлли Смит, Брэндон Саад и Виктор Олофссон могут выйти на рынок свободных агентов.

"Я полностью уверен в том, что у нас еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Я считаю, что наша основная группа ребят по-прежнему играет на высоком уровне. Клуб подписал новые контракты с несколькими игроками и смог удержать их.

Да, конечно, состав все равно не останется тем же, изменения будут. Я уверен, что руководство внесет некоторые коррективы, исходя из анализа того, что пошло не так в этот раз", — сказал 33-летний канадский нападающий, чей контракт с клубом рассчитан еще на 2 сезона.