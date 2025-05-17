Беруби о победе «Торонто» над «Флоридой» в 6-м матче серии: «Давление есть всегда. Мы сыграли просто и были полны решимости»

"Давление есть всегда. Мы были начеку, вышли и сыграли в свою игру. Мы сыграли просто и были полны решимости. Это выделяется для меня больше всего.
Сегодня мы действовали правильно, если говорить о любых мелочах", — сказал Крэйг Беруби.
«Лифс» перевели серию второго раунда Кубка Стэнли в седьмой матч, одержав победу в гостях.
"Давление есть всегда. Мы были начеку, вышли и сыграли в свою игру. Мы сыграли просто и были полны решимости. Это выделяется для меня больше всего.
Сегодня мы действовали правильно, если говорить о любых мелочах", — сказал Крэйг Беруби.