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Овечкин о завершении карьеры в НХЛ: «Не думал об этом. Сделаю все, чтобы хорошо провести следующий сезон, а дальше будет видно»

Как сообщает журналист Том Гулитти, капитан «Вашингтона» заявил, что пока не задумывался, станет ли следующий сезон его последним в НХЛ. Летом Овечкин снова будет готовиться с личным тренером, в сентябре ему исполнится 40 лет.

Источник: Спортс"

Как сообщает журналист Том Гулитти, капитан «Вашингтона» заявил, что пока не задумывался, станет ли следующий сезон его последним в НХЛ. Летом Овечкин снова будет готовиться с личным тренером, в сентябре ему исполнится 40 лет.

«Честно говоря, я еще об этом не думал. Посмотрим, как все сложится. Конечно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы хорошо провести следующий сезон, а дальше, как я уже сказал, будет видно», — сказал Александр Овечкин.

«Вашингтон» завершил сезон, уступив 1−4 в серии с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В апреле он установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах лиги (897), побив достижение Уэйна Гретцки (894).