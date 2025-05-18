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Ткачев о 2:5: «У “Трактора” был боевой настрой. “Локомотив” забил 2 гола в пустые, их вратарь хорошо играл, нам не повезло где-то. Все поправимо»

Челябинский клуб дома проиграл 3-й матч финальной серии Кубка Гагарина (2:5, 1−2).

Источник: Спортс"

— Мы здорово начали, задали хороший темп. Это было видно и по статистике, и по игре. Держали этот темп до конца. К сожалению, не реализовали моменты, особенно во втором периоде, а вот соперник использовал шансы.

— Не слишком ли увлеклись силовой борьбой, особенно в первом периоде? Потеряли другие свои козыри.

— Я бы так не сказал. Больше сыграл фактор, что мы должны были забивать голы, а мы мудрили, искали лишний пас. И еще вратарь «Локомотива» здорово играл.

— «Локомотив» забирает в средней зоне почти все нейтральные шайбы. Что надо сделать?

— Поправить раскаты. Должны входить в их зону с контролем, не забрасывая шайбу, а то потом много сил тратим на отбор. Этот момент нужно убрать.

— В прошлом матче «Трактору» не хватало скорости при переходе из обороны в атаку. Сегодня это вернулось?

— Темп был очень приличный. Просто много сил тратим на потери в нейтральной зоне. Нам нужно разобрать момент с контролем. Тогда и шайбу станем лучше держать, и бросать будем больше, появится больше остроты, станем чаще нагружать соперника.

— Пообещаете, что «Трактор» точно возьмет следующий матч? Иначе будет трудно спасти финал со счета 1−3.

— У нас нет какого‑то плана на дальнейшие игры. План только на следующую игру — ее нужно выигрывать. Настрой у нас был боевым. По игре ли счет? Они забили два гола в пустые ворота.

Где‑то нам немного не повезло, где‑то неправильно действовали при игре вшестером в концовке. Надо разобрать мелочи, которые помешали нам больше играть с шайбой. Все поправимо, — сказал капитан «Трактора» Владимир Ткачев.