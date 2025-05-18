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Мичков о Токкете: «Не знаю его лично. Хочу больше игрового времени, но готов выполнять все, что скажет тренер, главное — чтобы “Филадельфия” была в плей-офф»

Напомним, в марте «Флайерс» уволили Джона Тортореллу с поста главного тренера. Вместо него клуб назначил Рика Токкета.

Источник: Спортс"

"С приходом нового тренера всегда открывается новая страница. Я лично его не знаю, поэтому пока не могу сказать много. Главное, чтобы команда прибавила и вышла в плей-офф.

А я просто надеюсь, что у меня будет свобода на льду. Когда чувствуешь себя скованным, начинаешь концентрироваться не на том.

Я просто хочу получать игровое время и не чувствовать ограничений. Тогда я показываю свой лучший хоккей.

Но если честно, я готов делать все, что скажет тренер. Самое главное — чтобы команда попала в плей-офф. Если у меня будет меньше очков, но команда выйдет в плей-офф — я выберу это.

Лучше так, чем набрать больше, но снова остаться за бортом. Я устал проигрывать. Я хочу побеждать«, — сказал 20-летний нападающий “Филадельфии”.