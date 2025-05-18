Мичков о Токкете: «Не знаю его лично. Хочу больше игрового времени, но готов выполнять все, что скажет тренер, главное — чтобы “Филадельфия” была в плей-офф»

"С приходом нового тренера всегда открывается новая страница. Я лично его не знаю, поэтому пока не могу сказать много. Главное, чтобы команда прибавила и вышла в плей-офф.
А я просто надеюсь, что у меня будет свобода на льду. Когда чувствуешь себя скованным, начинаешь концентрироваться не на том.
Я просто хочу получать игровое время и не чувствовать ограничений. Тогда я показываю свой лучший хоккей.
Но если честно, я готов делать все, что скажет тренер. Самое главное — чтобы команда попала в плей-офф. Если у меня будет меньше очков, но команда выйдет в плей-офф — я выберу это.
Лучше так, чем набрать больше, но снова остаться за бортом. Я устал проигрывать. Я хочу побеждать«, — сказал 20-летний нападающий “Филадельфии”.