Ларионов о работе с сыном в «Торпедо»: «Наверняка про Анчелотти и Симеоне тоже говорят. У нас любят уколоть, укусить, но у меня толстая кожа, я не боюсь разговоров»

Но я рассматриваю не потому, что сын, а какой он игрок, для меня это самое важное. И в этом плане строгость, наверное, самая такая серьезная черта моих отношений, потому что ты понимаешь, что ты не можешь проявить какую-то человеческую не только слабость, а элементарную вещь как отец, потому что не можешь пообщаться с ребенком нормально, — заявил для «Коммент. Шоу» бывший главный тренер «Торпедо».