Сурин о роли провокатора: «Это есть у меня в арсенале, но всегда надо делать вовремя. “Трактор” потерял двух ключевых игроков, но это же не вся команда»

— Что вы не поделили с Коромысловым?
— Шайбу на пятаке. Он меня не пускал, а я хотел туда влезть. Ну не знаю, это игровой момент. Будь вместо Коромыслова другой игрок — или даже не я — получилась бы такая же стычка.
— А какой диалог у вас постоянно происходит с Фукале? И на каком языке?
— Ну там на английском. Вы не поймете!
— «Факами» его кроете?
— А это уже я не понимаю.
— Вы используете роль провокатора, как Комтуа или Маршанд. Это с прицелом на карьеру в НХЛ?
— Я знаю, что у меня это есть в арсенале. Но это всегда надо делать вовремя. И с советом старших.
— Слушать то, что скажет Радулов?
— Нет, но можно и у тренера спросить совета. Это такой же игровой момент.
— А Радулов вам дает советы?
— Да, по игре. Саша ведь опытный, много подсказывает.
— «Трактор» уже потерял Робинсона и Светлакова на этой, как вы говорите, войне. Насколько важен силовой аспект в серии?
— Да, они потеряли двух ключевых игроков. Но это же не вся команда. Думаю, «Трактор» все равно силен, там много профессионализма, — сказал Сурин.