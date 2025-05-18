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Сурин о роли провокатора: «Это есть у меня в арсенале, но всегда надо делать вовремя. “Трактор” потерял двух ключевых игроков, но это же не вся команда»

Нападающий «Локомотива» выразил мнение после 3-го матча с «Трактором» (5:2, 2−1) в финальной серии Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Что вы не поделили с Коромысловым?

— Шайбу на пятаке. Он меня не пускал, а я хотел туда влезть. Ну не знаю, это игровой момент. Будь вместо Коромыслова другой игрок — или даже не я — получилась бы такая же стычка.

— А какой диалог у вас постоянно происходит с Фукале? И на каком языке?

— Ну там на английском. Вы не поймете!

— «Факами» его кроете?

— А это уже я не понимаю.

— Вы используете роль провокатора, как Комтуа или Маршанд. Это с прицелом на карьеру в НХЛ?

— Я знаю, что у меня это есть в арсенале. Но это всегда надо делать вовремя. И с советом старших.

— Слушать то, что скажет Радулов?

— Нет, но можно и у тренера спросить совета. Это такой же игровой момент.

— А Радулов вам дает советы?

— Да, по игре. Саша ведь опытный, много подсказывает.

— «Трактор» уже потерял Робинсона и Светлакова на этой, как вы говорите, войне. Насколько важен силовой аспект в серии?

— Да, они потеряли двух ключевых игроков. Но это же не вся команда. Думаю, «Трактор» все равно силен, там много профессионализма, — сказал Сурин.