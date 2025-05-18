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Рыков о голах «Локомотива» «в раздевалку и из раздевалки»: «Обидно так пропускать, “Трактор” немного пал духом. Игра была равной, где‑то не хватило хладнокровия»

Нападающий челябинского клуба высказался после 3-го матча с «Локомотивом» (2:5, 1−2) в финальной серии Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Что не получилось в матче?

— Игра была равной. Где‑то нам не хватило хладнокровия.

— Почему «Трактор» сегодня так много шел в силовую борьбу?

— Такой установки не было. Это плей‑офф. Мы сами понимаем, что надо биться.

— Ключевой момент в том, что вы пропустили в раздевалку и из раздевалки, когда забивали Каюмов и Фроуз?

— Конечно, это немного обидно — так пропускать. Мы немного пали духом. Но в раздевалке поговорили и отошли от этого.

— Почему все голы забивают из‑под ворот?

— Так всегда говорят на ворота идти. Там шайба где‑нибудь отскочит. И может быть гол. Так что на ворота идти нужно, — сказал Рыков.