Рыков о голах «Локомотива» «в раздевалку и из раздевалки»: «Обидно так пропускать, “Трактор” немного пал духом. Игра была равной, где‑то не хватило хладнокровия»

— Что не получилось в матче?
— Игра была равной. Где‑то нам не хватило хладнокровия.
— Почему «Трактор» сегодня так много шел в силовую борьбу?
— Такой установки не было. Это плей‑офф. Мы сами понимаем, что надо биться.
— Ключевой момент в том, что вы пропустили в раздевалку и из раздевалки, когда забивали Каюмов и Фроуз?
— Конечно, это немного обидно — так пропускать. Мы немного пали духом. Но в раздевалке поговорили и отошли от этого.
— Почему все голы забивают из‑под ворот?
— Так всегда говорят на ворота идти. Там шайба где‑нибудь отскочит. И может быть гол. Так что на ворота идти нужно, — сказал Рыков.