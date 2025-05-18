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Победитель регулярки НХЛ в 12-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли. Ни один обладатель трофея Президента не дошел до финала за это время

«Виннипег» завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Далласу» (2−4, 1:2 ОТ в шестом матче) во втором раунде.

В этом сезоне «Джетс» впервые в истории клуба выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 116 очков в 82 играх.

После их вылета продолжилась серия неудач в плей-офф для действующих обладателей трофея Президента. Победители регулярки не выигрывают Кубок Стэнли на протяжении 12 сезонов подряд, при этом ни одному из них не удалось даже выйти в финал.

Лучшие результаты показывал «Рейнджерс», дважды дошедший до финала конференции (2015, 2024) после 1-го места в регулярке.

Дважды обладатель трофея Президента вылетал в первом раунде («Тампа»-2019, «Бостон»-2023) и еще 8 раз — во втором («Бостон»-2014 и 2020, «Вашингтон»-2015 и 2016, «Нэшвилл»-2018, «Колорадо»-2021, «Флорида»-2022, «Виннипег»-2025).

В последний на сегодня раз выиграть и регулярный чемпионат, и Кубок Стэнли в один год удалось «Чикаго» в сезоне-2012/13. При этом тот сезон был сокращенным из-за локаута, поэтому в регулярке команды играли только внутри своих конференций.

Выиграть полноценный регулярный чемпионат и Кубок Стэнли в один год в последний на сегодня раз удалось «Детройту» в сезоне-2007/08.