Шайфли сыграл в 6-м матче серии с «Далласом», несмотря на смерть отца. Форвард «Виннипега» забил во 2-м периоде и удалился на 59:45, «Старс» реализовали большинство в овертайме

В день игры стало известно, что из жизни ушел отец хоккеиста — Брэд Шайфли. Нападающий принял решение сыграть, несмотря на трагическое известие.
32-летний канадец открыл счет во 2-м периоде. За 15 секунд до окончания третьего периода при счете 1:1 он получил малый штраф за подножку против форварда «Далласа» Сэма Стила.
В овертайме «Далласу» удалось использовать численное преимущество, что позволило победить в матче и серии.
Шайфли был признан третьей звездой встречи. Он завершил плей-офф с 11 (5+6) очками в 11 играх при полезности «+5».