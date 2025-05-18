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Игроки «Виннипега» и «Далласа» поддержали Шайфли после 6-го матча серии. Марк сыграл, несмотря на известие о смерти отца

Форвард «Виннипега» вышел на лед в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Старс» (1:2 ОТ, 2−4).

В день игры стало известно, что из жизни ушел отец хоккеиста — Брэд Шайфли. Нападающий принял решение сыграть, несмотря на трагическое известие.

32-летний канадец стал автором единственной шайбы «Джетс» в матче, а за 15 секунд до конца основного времени получил малый штраф за подножку. В овертайме техасцы реализовали большинство, что позволило выиграть матч и серию.

После игры игроки «Виннипега» поддержали Шайфли. Во время традиционного рукопожатия игроки «Далласа» последовали их примеру.

Капитан «Старс» Джейми Бенн (ранее оштрафованный на 5 тысяч долларов за грубую игру против Шайфли в 5-м матче серии) обнял Марка и некоторое время что-то ему говорил.