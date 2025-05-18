Моррисси получил травму колена в 6-м матче серии с «Далласом» после столкновения с Рантаненом. Тренер «Виннипега» сказал, что она может быть серьезной

Моррисси получил травму в результате столкновения с форвардом «Старс» Микко Рантаненом. Финн упал на левую ногу игрока «Джетс».
После игры главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел сказал, что травма защитника может быть серьезной.
Джош завершил плей-офф с 6 (0+6) очками в 12 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 21:08.
Он пропустил первый матч серии против «Старс» в связи с травмой верхней части тела, из-за которой выбыл в начале седьмого матча серии с «Сент-Луисом» в первом раунде.