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Овечкин пошутил, отвечая на вопрос о завершении карьеры: «Я собрал вещи и еду в Херши. У “Беарс” идет плей-офф в АХЛ, увидимся там»

«Я только что собрал вещи и еду в Херши. У “Беарс” идет плей-офф в АХЛ, увидимся там», — сказал капитан «Вашингтона» с улыбкой.

Источник: Спортс"

39-летний россиянин завершил свой 20-й сезон в НХЛ после поражения «Кэпиталс» от «Каролины» (1−4) во 2-м раунде Кубка Стэнли.

По ходу сезона форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярках. На его счету 897 голов в 1491 игре.

Фарм-клуб «Вашингтона» — «Херши» — выступает в плей-офф АХЛ. Сегодня «Беарс» с Иваном Мирошниченко и Богданом Тринеевым в составе уступили «Шарлотт» (1:2 ОТ) во втором матче полуфинала дивизиона (0−2 в серии до 3 побед). Клуб выигрывал Кубок Колдера в двух предыдущих сезонах.

Овечкин о завершении карьеры в НХЛ: «Не думал об этом. Сделаю все, чтобы хорошо провести следующий сезон, а дальше будет видно».