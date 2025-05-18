Овечкин пошутил, отвечая на вопрос о завершении карьеры: «Я собрал вещи и еду в Херши. У “Беарс” идет плей-офф в АХЛ, увидимся там»

Фарм-клуб «Вашингтона» — «Херши» — выступает в плей-офф АХЛ. Сегодня «Беарс» с Иваном Мирошниченко и Богданом Тринеевым в составе уступили «Шарлотт» (1:2 ОТ) во втором матче полуфинала дивизиона (0−2 в серии до 3 побед). Клуб выигрывал Кубок Колдера в двух предыдущих сезонах.