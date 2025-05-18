Илья Воробьев о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «В КХЛ бы этого не заметили — все не то и все не так. А там это видят по-другому. Он большой молодец, видел его летом: ни жи

На счету 39-летнего россиянина 897 шайб, канадец занимает второе место с 894 голами.
«Скажем так, в нашей лиге бы этого не заметили, сказали бы, что все не то и все не так. А там это видят по-другому. Да, это величайший рекорд, один великий обогнал другого».
Тут выше планки нет, если только он его не обгонит по общему количеству шайб (по сумме регулярных чемпионатов и плей-офф, сейчас счет 974:1016 — Спортс) в следующем году.
Александру нужно также подготовиться для этого, как и в этот раз. Он большой молодец. Я видел его летом на «ЦСКА-Арене», он был в совершенно прекрасной форме: ни живота, ничего. У него была цель — обогнать Гретцки, и эту часть он сделал«, — сказал бывший главный тренер “Металлурга” и ЦСКА.