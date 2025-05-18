Владимир Потанин: «Российский хоккей сейчас на подъеме. Тысячи детей мечтают повторить успех Овечкина. “Норникель” поддерживает хоккей на всех уровнях»

Будущие звезды рождаются на дворовых катках, где и делают первые шаги. Каждая новая хоккейная площадка, построенная на гранты с фестиваля, — это не просто каток для игры. Это возможность для тысяч россиян приобщиться к любимой игре, а для страны — укрепить здоровье нации.