Владимир Потанин: «Российский хоккей сейчас на подъеме. Тысячи детей мечтают повторить успех Овечкина. “Норникель” поддерживает хоккей на всех уровнях»

"Российский хоккей сейчас на подъеме. Александр Овечкин своим рекордом вписал новую страницу в историю мирового хоккея, и тысячи детей по всей стране мечтают повторить его успех. Но нельзя забывать — без развития любительского хоккея не будет новых побед на профессиональном уровне.
Будущие звезды рождаются на дворовых катках, где и делают первые шаги. Каждая новая хоккейная площадка, построенная на гранты с фестиваля, — это не просто каток для игры. Это возможность для тысяч россиян приобщиться к любимой игре, а для страны — укрепить здоровье нации.
«Норникель» поддерживает хоккей на всех уровнях — от детских школ до профессиональных клубов. Мы уверены, что именно такой подход поможет российскому хоккею добиваться еще больших успехов«, — сказал президент “Норникеля”.