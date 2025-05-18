Воробьев о вылете «Вашингтона» от «Каролины»: «Забей Овечкин одну-две шайбы, и серия с могла бы перевернуться»

Дело не в игре «Каролины» в обороне, а в том, что она много играет за счет давления, а не работы. То есть большую часть работы проделывали ее нападающие за счет активности и агрессивности. Забей Александр одну-две шайбы, серия могла бы чуть-чуть продлиться или перевернуться.