Воробьев о вылете «Вашингтона» от «Каролины»: «Забей Овечкин одну-две шайбы, и серия с могла бы перевернуться»

«Каролина» — очень мощная команда, которая лишает тебя владения шайбой, и тот минимум опасных моментов, который у «Вашингтона» был, надо было реализовывать. Соперник перебегал, передавил, пережевал, так скажем, «Вашингтон».
Дело не в игре «Каролины» в обороне, а в том, что она много играет за счет давления, а не работы. То есть большую часть работы проделывали ее нападающие за счет активности и агрессивности. Забей Александр одну-две шайбы, серия могла бы чуть-чуть продлиться или перевернуться.
У «Вашингтона» были игры, в которых они могли зацепиться при преимуществе «Каролины». Но если бы «Вашингтон» сумел реализовать свои немногочисленные моменты, то ситуация могла быть иной«, — сказал бывший тренер сборной России, “Металлурга” и ЦСКА.