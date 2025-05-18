Овечкин о 900 шайбах в регулярке НХЛ: «Никогда не думаешь, сколько голов забьешь, ведь не знаешь, что произойдет на льду. Мне будет 40, и я буду стараться играть как можно лучше»

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. На счету 39-летнего россиянина 897 шайб, канадец занимает второе место с 894 голами.
"Если честно, то никогда не думаешь, сколько матчей тебе предстоит сыграть. Ты никогда не думаешь, сколько голов забьешь, потому что никогда не знаешь, что произойдет на льду.
В этом году мне повезло, я забивал и побил рекорд. Я с нетерпением жду следующего года. Как я уже сказал, мне будет 40, и я буду стараться играть как можно лучше, и моя команда будет мне помогать«, — сказал форвард “Вашингтона”.