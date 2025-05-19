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41-летний Амбюль сделал хет-трик в матче с Венгрией (10:0). Швейцарец проводит свой 20-й ЧМ по хоккею, ему принадлежит рекорд по числу турниров

Нападающий сделал хет-трик в игре группового этапа, набрав первые очки на турнире. Швейцария одержала победу со счетом 10:0. Венгрия нанесла всего 6 бросков в створ за матч.

Источник: Спортс"

Андрес Амбюль проводит свой 20-й ЧМ по хоккею. Швейцарцу принадлежат рекорды по числу турниров и матчей.

Ранее Амбюль заявил, что текущий сезон станет для него последним.