41-летний Амбюль сделал хет-трик в матче с Венгрией (10:0). Швейцарец проводит свой 20-й ЧМ по хоккею, ему принадлежит рекорд по числу турниров

Андрес Амбюль проводит свой 20-й ЧМ по хоккею. Швейцарцу принадлежат рекорды по числу турниров и матчей.
Ранее Амбюль заявил, что текущий сезон станет для него последним.
Нападающий сделал хет-трик в игре группового этапа, набрав первые очки на турнире. Швейцария одержала победу со счетом 10:0. Венгрия нанесла всего 6 бросков в створ за матч.
Андрес Амбюль проводит свой 20-й ЧМ по хоккею. Швейцарцу принадлежат рекорды по числу турниров и матчей.
Ранее Амбюль заявил, что текущий сезон станет для него последним.