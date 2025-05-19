Карбери об Овечкине в сезоне-2025/26: «Я бы приготовил попкорн. Не удивлюсь, если у него будет такой же старт, и мы будем говорить: “Что он делает в 40 лет?”, а у него

«Нельзя установить лимит на что-то, что делает этот парень. Я не удивлюсь, если в следующем сезоне у него будет такой же старт, и мы будем говорить: “Что он делает в 40 лет?”, а у него уже за 900 голов и он забивает так же быстро, как и в этом сезоне.