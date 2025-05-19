Карбери об Овечкине в сезоне-2025/26: «Я бы приготовил попкорн. Не удивлюсь, если у него будет такой же старт, и мы будем говорить: “Что он делает в 40 лет?”, а у него

39-летний россиянин завершил свой 20-й сезон в НХЛ после поражения «Кэпиталс» от «Каролины» (1−4) во 2-м раунде Кубка Стэнли. По ходу сезона форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярках. На его счету 897 голов в 1491 игре.
Срок соглашения Александра Овечкина рассчитан до конца следующего сезона. 17 сентября ему исполнится 40 лет.
«Нельзя установить лимит на что-то, что делает этот парень. Я не удивлюсь, если в следующем сезоне у него будет такой же старт, и мы будем говорить: “Что он делает в 40 лет?”, а у него уже за 900 голов и он забивает так же быстро, как и в этом сезоне.
В его случае я не исключаю ничего, даже в 40 лет. Поэтому, как однажды сказал [экс-игрок НФЛ] Террелл Оуэнс: «Я бы приготовил попкорн», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Овечкин о завершении карьеры в НХЛ: «Не думал об этом. Сделаю все, чтобы хорошо провести следующий сезон, а дальше будет видно».
Овечкин пошутил, отвечая на вопрос о завершении карьеры: «Я собрал вещи и еду в Херши. У “Беарс” идет плей-офф в АХЛ, увидимся там».