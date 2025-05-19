Вайсфельд о голе «СКА-1946»: «Анисимов сказал мне, что взятие ворот отменили бы, если бы “спартаковцы” не касались шайбы. Судьи поступили по правилам, но очень плохо, что они не ув

Перед победным голом «СКА-1946» шайба покинула площадку, но судьи засчитали взятие ворот.
— Я позвонил Анисимову. Он мне сказал следующее: если бы «спартаковцы» шайбы не касались, то после просмотра взятие ворот отменили бы. Но так как касание было, то взятие ворот засчитывается.
— Получается, если исходить из трактовки, то судьи поступили правильно?
— Они поступили по правилам, но очень плохо, что они не увидели касания сетки, — сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.
Департамент судейства МХЛ о победном голе «СКА-1946»: «МХК “Спартак” владел шайбой после пропущенной остановки игры. Взятие ворот засчитано верно».
Скандальный гол в финале МХЛ: шайба попала в сетку за воротами — судьи это пропустили.