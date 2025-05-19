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Вайсфельд о голе «СКА-1946»: «Анисимов сказал мне, что взятие ворот отменили бы, если бы “спартаковцы” не касались шайбы. Судьи поступили по правилам, но очень плохо, что они не ув

Клуб из Петербурга победил МХК «Спартак» в 4-м матче финала Кубка Харламова (4:3) и сократил отставание в серии — 1−3.

Перед победным голом «СКА-1946» шайба покинула площадку, но судьи засчитали взятие ворот.

— Я позвонил Анисимову. Он мне сказал следующее: если бы «спартаковцы» шайбы не касались, то после просмотра взятие ворот отменили бы. Но так как касание было, то взятие ворот засчитывается.

— Получается, если исходить из трактовки, то судьи поступили правильно?

— Они поступили по правилам, но очень плохо, что они не увидели касания сетки, — сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.

Департамент судейства МХЛ о победном голе «СКА-1946»: «МХК “Спартак” владел шайбой после пропущенной остановки игры. Взятие ворот засчитано верно».

Скандальный гол в финале МХЛ: шайба попала в сетку за воротами — судьи это пропустили.